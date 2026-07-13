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دبیر ستاد اقامه نماز استان کرمان: تقویت پیوند نسل نو با نماز، نیازمند برنامههای خلاقانه و مشارکت خود دانشآموزان است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای نسل نوجوان برای ترویج فرهنگ اقامه نماز گفت: پیشنهادها و ایدههای دانشآموزان باید به برنامههای اجرایی تبدیل شود تا زمینه انس عاشقانه نسل نو با نماز فراهم شود.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر مطهر فرمانده شهید افزودد: حضور پرشور مردم در این مراسم، نشاندهنده مذهبی بودن بدنه جامعه و پایبندی مردم به ارزشهای دینی، هدایت و امامت است، این حضور بیانگر آن است که با وجود تلاشهای گسترده دشمن در عرصه فرهنگی، پیوند مردم با ارزشهای اسلامی همچنان مستحکم باقی مانده است.
دبیر ستاد اقامه نماز استان کرمان تاکید کرد: یکی از مهمترین چالشها، ایجاد ارتباط عاشقانه نسل جوان با نماز و عبادت است، هر زمان این محبت و علاقه در وجود نوجوانان و جوانان شکل بگیرد، دیگر نیازی به اجبار، اکراه یا حتی تشویق برای حضور در نماز نخواهد بود، زیرا عشق به نماز خود بزرگترین انگیزه برای اقامه آن است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه نماز نسل نو به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و با تأکید حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، گفت: بررسیهای میدانی در مدارس نشان میدهد مشارکت دانشآموزان در نماز جماعت و آشنایی آنان با احکام نماز هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد و این موضوع ضرورت برنامهریزی هدفمند را دوچندان میکند.