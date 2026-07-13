به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال جوانان ایران که از پنجشنبه ۱۸ تیر اردوی آماده‌سازی خود را در کمپ قزلچه حمام آنکارا آغاز کرده است، از ساعت ۱۶:۳۰ فردا (۲۳ تیر) به وقت محلی نخستین دیدار تدارکاتی خود را در جریان این اردو مقابل بودروم‌اسپور برگزار می‌کند که این مسابقه در کمپ باشگاه فنرباغچه برگزار خواهد شد.

حریف نخست شاگردان قاسم حدادی‌فر فصل گذشته یکی از مدعیان صعود به سوپرلیگ ترکیه بود، اما در نهایت با قرار گرفتن در رتبه پنجم لیگ دسته اول، از بازگشت به سطح نخست فوتبال این کشور بازماند.

این تیم فصل ۲۲-۲۰۲۱ برای نخستین بار به لیگ دسته اول ترکیه صعود کرد و پس از ادامه روند رو به رشد خود، در پایان فصل ۲۴-۲۰۲۳ برای نخستین بار در تاریخ باشگاه راهی سوپرلیگ شد تا عنوان نخستین نماینده استان موغلا در بالاترین سطح فوتبال ترکیه را به دست آورد.

این تیم پس از یک فصل حضور در سوپرلیگ، بار دیگر به لیگ دسته اول بازگشت و در رقابتی نزدیک با ایستادن در رتبه پنجم از صعود مجدد به سوپرلیگ بازماند.

هدایت بودروم‌اسپور اکنون بر عهده برهان اشر، سرمربی ۴۱ ساله ترکیه‌ای است. او ترکیبی متشکل از بازیکنان داخلی و لژیونر‌هایی از پرتغال، غنا، آلبانی، نیجریه و بوسنی و هرزگوین را در اختیار دارد؛ تیمی که در فصل جدید، یکی از مدعیان لیگ دسته اول ترکیه به شمار می‌رود.