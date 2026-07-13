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خبرهایی از مناطق مختلف گیلان (۲۲ تیر ۱۴۰۵)
۳ خبر کوتاه و متنوع در بسته اخبار کوتاه ۲۲ تیر گنجانده شده است.
خوشه دهی ۳۵ درصد شالیزارهای گیلان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزارهای استان ، در ۸۳ هزار هکتار از شالیزارها معادل ۳۵ درصد، خوشههای برنج به بار نشست.
اربعین حسینی نمادی از همبستگی مسلمانان و آزادیخواهان جهان
فرماندار رشت، در نشست ستاد اربعین با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی و حرکت عظیم مردمی در این اجتماع جهانی گفت: ۸ موکب فعال شهرستان رشت آماده اعزام و استقرار در محلهای پیشبینیشده برای خدمترسانی به زائران در ایام اربعین هستند و کمیتههای مختلف ستاد اربعین از جمله حوزه پزشکی، حملونقل، راهداری، پشتیبانی و سایر بخشها فعال شدهاند و هر دستگاه باید متناسب با وظایف خود در این مسیر نقشآفرینی کند.
مادر شهید شکوری به فرزند شهیدش پیوست
حاجیه خانم احسان صفری مادر شهید والا مقام اسماعیل شکوری در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت و پیکر این مادر شهید پس از تشییع در وادی چهارباغ فومن به خاک سپرده شد.
شهید اسماعیل شکوری سال ۶۱ در منطقه عملیاتی مریوان به درجه رفیع شهادت رسید.