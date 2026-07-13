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تیم تیگارد کشورمان در رقابتهای بینالمللی بسکتبال ۳ به ۳ در ترکیه، به مقام دوم رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ International Lite Quest با حضور ۳۲ تیم از ۱۸ کشور جهان به میزبانی شهر کایسری ترکیه برگزار شد و نمایندگان بسکتبال ایران در این رویداد بینالمللی خوش درخشیدند.
تیم تیگارد در این رقابتها پس از کسب صدرنشینی در مرحله گروهی با کسب ۳ پیروزی مقابل نمایندگان ترکیه و ترکمنستان، در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تیم تیسان، دیگر نماینده ایران به پیروزی رسید. تیگارد در مراحل یک چهارم نهایی و نیمه نهایی نیز مقابل نمایندگان صربستان و بوسنی به پیروزی رسید و در دیدار نهایی نتیجه را ۲۱-۱۴ به دیگر تیم صربستانی واگذار کرد و به مقام نایبقهرمانی رسید.
هدایت این دو نماینده بسکتبال ایران در مسابقات کایسری بر عهده آرمین سلیمانزاده و علی مهدوی بود که توانستند عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارند.
تیم بسکتبال ۳ به ۳ تیگارد و تیسان، دو نماینده ایران در رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ International lite quest در شهر کایسری ترکیه با استقبال مسعود عماری، مسئول کمیته سه به سه عصر امروز دوشنبه ۲۲ تیر از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به کشور بازگشتند.