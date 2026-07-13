پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه کتب چاپی با عنوان یک عمر آگاهی با محوریت مروری بر منظومه فکری و سیره عملی رهبر شهید انقلاب در کتابخانه مرکزی حرم مطهر امام رضا (ع) گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسانرضوی، مسئول روابط عمومی سازمان کتابخانه ها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: این نمایشگاه با ۶۰ عنوان کتاب تخصصی در طبقه همکف کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی به مدت ۱۰ روز برپا شده است.
محمدرضا خیابانی افزود: نمایشگاه حاضر با هدف آشنایی عمیقتر جامعه نخبگانی بهویژه طلاب علوم دینی و دانشجویان پژوهشگر با ابعاد گوناگون شخصیت علمی، سیاسی و عرفانی رهبر شهید در قالب معرفی مجموعهای منتخب از کتابهای فارسی و عربی موجود در مخزن چاپی کتابخانه برگزار شده است.
وی ادامه داد: بررسی نقش امام خامنهای در مهار بحرانهای سیاسی- اجتماعی ایران از۱۳۸۸-۱۳۶۸، آسیبشناسی بیداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، مبانی قرآنی و روایی راهبردهای امام خامنهای در سیاست خارجی و سبک زندگی زنان، مجموعه موضوعی بیانات مقام معظم رهبری در مورد سبک زندگی زنان از جمله کتابهای این نمایشگاه است.
وی بیان کرد: منشور هدایت مطالبات رهبری در حوزه دفاع مقدس، رهبری تحولآفرین مبتنی بر گفتمان حضرت امام خامنهای، روابط بینالملل از منظر امام خامنهای، انسان انقلابی در کلام رهبر شهید و وظایف در شرایط فتنه در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی از دیگر کتابهای این نمایشگاه است.
خیابانی گفت: این نمایشگاه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹ پذیرای علاقهمندان است.
سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستانها با دارا بودن چندین هزار اثر موزهای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامعترین کتابخانههای جهان اسلام است.