پزشکان جهادگر استان‌ مرکزی با ویزیت رایگان بیش از هزار نفر در روستاهای فِشک و سلیم‌آباد شهرستان فراهان، به ۶۰۰ بیمار عینک طبی اهدا می‌کنند.

ویزیت رایگان و اهدای ۶۰۰ عدد عینک طبی به بیماران شهرستان فراهان توسط پزشکان جهادگر

ویزیت رایگان و اهدای ۶۰۰ عدد عینک طبی به بیماران شهرستان فراهان توسط پزشکان جهادگر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گروه‌های جهادی به مدت سه روز، با حضور در روستا‌های فشک و سلیم‌آباد از توابع شهرستان فراهان، خدمات رایگان بهداشتی و درمانی را به مردم این منطقه ارائه کردند.

در این اردوی جهادی، خدماتی نظیر بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی و معاینات مامایی برای جمعیت هدف در نظر گرفته شده بود.

مجری بنیاد علوی استان مرکزی در این خصوص گفت: پیش‌بینی می‌شود در این طرح، افزون بر هزار نفر به صورت رایگان ویزیت شوند و همچنین ۶۰۰ عدد عینک طبی نیز به مراجعه کنندگان در صورت نیاز به صورت رایگان اهدا شود.

در حاشیه این برنامه، فرماندار شهرستان فراهان به همراه هیئتی از مسئولان محلی در محل استقرار اردو حضور یافت و ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادگران، بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای استمرار و گسترش حضور گروه‌های جهادی در عرصه سلامت این شهرستان تأکید کرد.