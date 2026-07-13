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با نزدیک شدن به ایامِ اربعین حسینی، برنامهریزیِ استان برای تسهیل زیارت اربعین در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ دبیر ستاد استانی اربعین امروز در نشست ستاد اربعین معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با اشاره به آغاز پیشفروش بلیت ناوگان زمینی اربعین طی دو روز آینده گفت: ثبت نام در سامانه «سماح» ضروری و پروازهای چارتری در این ایام ممنوع است.
رحمان جلالی معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان افزود: پیشفروش بلیت در بخش زمینی از ۴۸ ساعت آینده آغاز میشود و جزئیات دقیق آن راکمیته حملونقل اطلاعرسانی خواهد کرد.
معاون استاندار کرمان خاطرنشان کرد: در بخش حملونقل هوایی، با توجه به شرایط کشور، تعداد پروازها به مقصد نجف و بغداد افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از پیگیری برای ارتقای ظرفیت ریلی خبر داد و گفت: تاکنون یک رام قطار به ظرفیت ناوگان ریلی افزوده شده و تلاش بر آن است تا یک رام قطار دیگر نیز به این ظرفیت اضافه شود.
جلالی، با تبیین برنامهریزیهای کمیته حملونقل و سوخت، تصریح کرد: در بخش زمینی، با بهرهگیری از ظرفیت معادن، شرکتهای خصوصی و سکوهای ایجاد شده در پایانههای مرزی توسط اداره کل راهداری، شرایط لازم برای تردد ایمن زائران در مسیر رفت و برگشت فراهم شده است.
وی افزود: با همکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان کرمان، سوخت مورد نیاز ناوگان حملونقل و خودروهای شخصی زائران تأمین شده و بازرسیهای مستمر از مجتمعهای خدمات رفاهی و بینراهی نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان در خصوص مدیریت ناوگان هوایی از یک تصمیم مهم خبر داد و گفت: برای مدیریت بهتر ناوگان، تأمین بلیت و کنترل هزینهها، همه پروازهای چارتری در ایام اربعین ممنوع خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین افزود: بر اساس مصوبات ستاد و با بهرهگیری از تجربیات گذشته، این مراسم در روز اربعین در شهر کرمان و دیگر نقاط استان کرمان برگزار خواهد شد که زمان و مکان دقیق آن متعاقباً اعلام میشود.
وی تصریح کرد: سامانه سماح مبنای اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی ستاد اربعین است و حتی افرادی که با خودروی شخصی به زیارت مشرف میشوند نیز باید در این سامانه ثبتنام کنند تا علاوه بر برنامهریزی دقیق، در صورت بروز هرگونه حادثه، از خدمات بیمه بهرهمند شوند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان درباره صدور مجوز ایستگاههای صلواتی و مواکب گفت: مرجع صدور مجوز و شناسنامه ایستگاههای صلواتی، سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان است و مسئولیت صدور مجوز مواکب در داخل استان و خارج از کشور بر عهده ستاد عتبات عالیات استان است.