آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم از دیروز آغاز شده و تا ۱۲ مرداد ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان درآزمون‌های نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در ۲۳۳ حوزه امتحانی سراسر استان بیش از ۵۷ هزار دانش‌آموز دختر و پسر رقابت می کنند.

محمدرضا فرحبخش افزود: تمهیدات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حفاظتی برای برگزاری همزمان و استاندارد این امتحانات در ۲۳۳ مرکز آزمون در سراسر شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان اندیشیده شده و در این ماراتن علمی ۲۲ هزار و ۳۳۵ نفر در پایه یازدهم و ۳۴ هزار و ۸۶۱ نفر در پایه دوازدهم مشغول به تحصیل هستند.

بگفته وی سوابق تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، تاثیر قطعی و ۶۰ درصدی در نتیجه نهایی کنکور سراسری دارد و همین موضوع حساسیت، دقت و نظارت همه‌جانبه بر سلامت برگزاری این آزمون‌ها را دوچندان کرده است.