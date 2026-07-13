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هشت طرح آموزشی با اعتبار ۸۶۵ میلیارد ریال در زرند افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در سفرمدیر کل آموزش و پرورش استان به زرند، دبستان ۶ کلاسه زندهیاد علی پوربرخورداری با زیربنای ۴۵۰ مترمربع و اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
در این سفر، عملیات اجرایی نمازخانه مدرسه معلم با زیربنای ۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۵ میلیارد ریال وساخت مدرسه ۶ کلاسه خیرساز روستای ده ایرج با زیر بنای ۵۰۰متر مربع و اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.
مسئولان همچنین از روند ساخت دبیرستان حضرت فاطمهالزهرا (س) بازدید و بر تسریع در تکمیل این طرح تأکید کردند.
بازدید از استخر سرپوشیده فرهنگیان و افتتاح زورخانه دبستان شهید صدوقی در قالب طرح «پهلوان سعید» با اعتبار ۵ میلیارد ریال، از دیگر برنامههای این سفر بود.
همچنین عملیات اجرایی ساختمان سرایداری دبستان شهید جعفری با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال آغاز شد و مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان و هیئت همراه با حضور در منزل خانواده شهید جعفری، از صبر، ایثار و فداکاری خانوادههای معظم شهدا تجلیل کردند.