به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری در همایش بررسی موانع و مشکلات مراکز درمان و سرپایی اعتیاد بر ضرورت توسعه برنامه‌های پیشگیرانه، درمانی و حمایتی در حوزه اعتیاد تاکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات درمان و کاهش آسیب، مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مراکز تخصصی و نهاد‌های اجتماعی است.

دکتر عباسی با اشاره به ضرورت نگاه علمی و تخصصی به مقوله اعتیاد، افزود: مقابله موثر با آسیب‌های ناشی از اعتیاد، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، توسعه خدمات درمانی، حمایت از مراکز تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های مسئول است.