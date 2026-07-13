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در همایش بررسی موانع و مشکلات مراکز درمانی اعتیاد از تعدادی از فعالان و تلاشگران عرصه درمان و مبارزه با مواد مخدر در رشت قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری در همایش بررسی موانع و مشکلات مراکز درمان و سرپایی اعتیاد بر ضرورت توسعه برنامههای پیشگیرانه، درمانی و حمایتی در حوزه اعتیاد تاکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات درمان و کاهش آسیب، مستلزم همافزایی دستگاههای اجرایی، مراکز تخصصی و نهادهای اجتماعی است.
دکتر عباسی با اشاره به ضرورت نگاه علمی و تخصصی به مقوله اعتیاد، افزود: مقابله موثر با آسیبهای ناشی از اعتیاد، نیازمند برنامهریزی منسجم، توسعه خدمات درمانی، حمایت از مراکز تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای مسئول است.