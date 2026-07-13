مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای ۸ طرح آسفالت در محور‌های شریانی و مسیر‌های منتهی به مرز‌های استان به طول ۲۲۰ کیلومتر خبرداد.

آسفالت ۲۲۰ کیلومتر از راه‌های شریانی و محورهای منتهی به مرزهای آذربایجان غربی

آسفالت ۲۲۰ کیلومتر از راه‌های شریانی و محورهای منتهی به مرزهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای همزمان ۸ طرح راهداری در محورهای شریانی و مسیرهای منتهی به مرزهای استان خبر داد.

ارسلان شکری گفت: این طرح‌ها با فعالیت ۲۰ پیمانکار در حال اجرا ست و نقش مهمی در ارتقای ایمنی، توسعه ترانزیت و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها در مجموع ۸۷۱ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، خاطرنشان کرد: محور مرند–سه‌راهی ایواوغلی–بازرگان، محور بوکان–میاندوآب–مهاباد–ارومیه–سلماس–خوی–ایواوغلی، سه‌راهی حیدرآباد (سه‌راهی محمدیار–تمرچین)، خوی–قطور–رازی، ارومیه–سرو، پلدشت–مرگنلر، مهاباد–کیله‌سردشت و سلماس–کوزه‌رش از طرح های مهم راهسازی در دست اجرای استان هستند.

وی تصریح کرد: از مجموع ۲۲۰ کیلومتر طرح در دست اجرا، ۲۵ کیلومتر در محور پلدشت–مرگنلر به بهره‌برداری رسیده و سایر طرح ها نیز متناسب با تأمین اعتبارات در حال اجرا هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح ها تأکید کرد: تکمیل این طرحها علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش سوانح جاده‌ای، موجب تسهیل تردد، تقویت کریدورهای ترانزیتی و ارتقای جایگاه آذربایجان‌غربی در حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد شد.