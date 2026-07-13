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وزیر آموزشوپرورش از استمرار آموزش در شرایط جنگ، مدیریت امور مالی و اداری، پیگیری برنامههای تحولی، توسعه عدالت آموزشی، اصلاح ساختار نظام تعلیم و تربیت و تقویت نقش خانوادهها در آموزش خبر داد و تأکید کرد: دیدگاهها و نقدهای تشکلهای فرهنگیان در تصمیمسازیهای وزارتخانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در نشست صمیمی با دبیران کل تشکلهای فرهنگیان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، از همراهی و نقشآفرینی تشکلهای فرهنگیان در شرایط مختلف قدردانی و تأکید کرد که همواره آمادگی برگزاری نشست و گفتوگو با نمایندگان تشکلها را داشته است، اما شرایط خاص ماههای اخیر موجب به تعویق افتادن این دیدار شد.
وی با اشاره به دشواریهای سال گذشته، آن را یکی از سختترین سالهای آموزشوپرورش پس از انقلاب توصیف کرد و افزود: تداوم آموزش در شرایط خاص کشور، نخستین اولویت وزارتخانه بود و تلاش شد با استفاده از آموزش مجازی در شبکه شاد، راهاندازی مدرسه تلویزیونی ایران و تهیه محتوای آموزشی آفلاین برای مدارس، جریان آموزش بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اداری و مالی، اظهار کرد: پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان، اجرای آییننامه ارتقای رتبه معلمان، پرداخت معوقات مربوط به ارتقا و استمرار، پرداخت حقالتدریس از جمله اقداماتی بود که در این مدت انجام شد.
کاظمی در ادامه از تصویب آییننامه ارتقای معلمان در دولت و اجرای آن برای بخش قابل توجهی از فرهنگیان خبر داد و گفت: روند اجرای این آییننامه همچنان ادامه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین تصمیمهای سیاستی وزارتخانه در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: برگزاری آزمونهای سمپاد و نمونه دولتی ، مدیریت آزمونهای نهایی، رسیدگی به وضعیت مدارس آسیبدیده، اعزام تیمهای المپیادی، ساماندهی نیروهای حقالتدریس، استمرار خدمت معلمان و برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید از مهمترین موضوعاتی بود که در شرایط ویژه کشور مدیریت شد.
وزیر آموزشوپرورش درباره برگزاری آزمونهای نهایی نیز با تأکید بر ضرورت رعایت تقویم آموزشی کشور، اظهار کرد: هرگونه تغییر در زمانبندی این آزمونها میتوانست فرآیند ثبتنام دانش آموزان ، سازماندهی مدارس، آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامهریزی کنکور را با چالش جدی مواجه کند.
کاظمی با بیان اینکه برنامههای تحولی وزارت آموزشوپرورش حتی در شرایط دشوار نیز متوقف نشده است، گفت: اصلاح برنامههای درسی، بازنگری کتابهای درسی، اصلاح نظام ارزشیابی و بهروزرسانی محتوای آموزشی از مهمترین برنامههای تحولی در نظام تعلیم و تربیت است که اجرای آن آغاز شده و بهصورت تدریجی ادامه خواهد یافت.
وی افزود: اصلاح ساختار نظام آموزشوپرورش، بازنگری در ساختار سازمانی و تحول در حکمرانی آموزشی نیز از دیگر محورهای اصلی برنامههای تحولی وزارتخانه به شمار میرود.
وزیر آموزشوپرورش توسعه عدالت آموزشی را از مهمترین برنامههای دولت در حوزه آموزش دانست و اظهار کرد: این برنامه تنها به ساخت مدارس محدود نیست، بلکه در پنج محور مختلف از جمله توانمند سازی معلمان، ساماندهی فضاهای ورزشی، تجهیزات و فناوری آموزشی و... دنبال میشود و برای آن برنامهریزی دقیقی انجام شده است.
کاظمی همچنین با اشاره به جایگاه خانواده در نظام تعلیم و تربیت، از ابلاغ ساختار جدید انجمن اولیا و مربیان خبر داد و گفت: تقویت نقش خانوادهها و افزایش اختیارات این مجموعه میتواند ظرفیتهای مشارکت مردمی در آموزشوپرورش را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی در ادامه، بر ضرورت اصلاح برخی سیاستهای گذشته در حوزه تنوع مدارس تأکید کرد و گفت : سیاست وزارت آموزشوپرورش تقویت مدارس دولتی و حرکت به سمت ارتقای کیفیت آموزشی در همه مدارس است.
گفتنی است در این نشست، دبیران کل تشکلهای فرهنگیان دیدگاهها، پیشنهادها، انتقادها و مطالبات خود را در حوزههای مختلف آموزشوپرورش مطرح کردند و وزیر آموزشوپرورش نیز ضمن استقبال از نقدها و پیشنهادهای مطرحشده، بر استمرار گفتوگو با تشکلهای فرهنگیان، استفاده از ظرفیت آنها در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری و پیگیری موضوعات و مطالبات مطرحشده تأکید کرد.