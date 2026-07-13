دبیر کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین از آغاز خدمات‌رسانی ۳۰۰۰ موکب ایرانی شناسنامه‌دار از دهم ماه صفر (سوم مرداد) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی امروزدر نشست هماهنگی ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه با مدیران ستادی و استانی و مسئولان موکب‌های طریق‌الحسین (ع)، اربعین را پدیده‌ای بی‌بدیل در جهان توصیف کرد و افزود: این اجتماع عظیم که با سکوت رسانه‌ای نظام سلطه مواجه است، تابلویی از دینداری است که جهانیان را به نظاره واداشته است.

به گفته وی پیوند مردم با اباعبدالله (ع) در قالب شعار «لبیک یا حسین»، جلوه‌ای از استمرار اسلام محمدی(ص) است که با جریان ولایت گره خورده است. فرهنگ حماسه، ایثار و شهادت که امام راحل به ما آموخت، اکنون کلیددار پیشرفت ایران است و شناخت دقیق این جایگاه، به معرفت‌افزایی زائران کمک شایانی خواهد کرد.

خاموشی با تأکید بر اینکه اربعین امسال شرایط متفاوتی را می‌طلبد، اضافه کرد: اگر تفاوت‌ها و مقتضیات زمانی اربعین امسال را به‌درستی درک کنیم، در حرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پیشران خواهیم بود؛ در حالی که برخورد عادی با این پدیده، ما را از جریان اصلی و تحول‌آفرین آن دور می‌کند.

وی، فعالیت‌های موکب‌داری را به دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم کرد و گفت: در بخش سخت‌افزاری، باید با تسهیل‌گری در اموری نظیر نظم، نظافت، بسته‌بندی و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی رضایت میزبان یعنی امام حسین (ع) و مهمانان را جلب کنیم. همچنین، تعامل سازنده با مردم عزیز عراق و توجه به ابعاد اقتصاد اربعین از اولویت‌های ضروری است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در تبیین اولویت‌های نرم‌افزاری گفت: ایران اسلامی به سرفصل تمدن‌سازی رسیده است. در این مسیر، باید مفاهیمی همچون ایثار، شهادت، امید به آینده و ظهور و باور به نیروی خودی در جامعه تزریق شود.

خاموشی اضافه کرد: شاه‌بیت جریان تمدن‌سازی، تلاقی الهیون با اندیشه‌های مادی‌گرایانه (اومانیستی) است، مواکب باید در کنار خدمات‌رسانی، به تبیین وضعیت فعلی انقلاب و ضدیت با استکبار و صهیونیسم بپردازند.

امسال حدود سه هزار موکب دارای شناسه ملی در مرزهای کشور و عراق به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات‌رسانی خواهند کرد.

مجید نامجو، دبیر کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به مصوبه ستاد مرکزی اربعین گفت: خدمات‌رسانی مواکب ایرانی از دهم ماه صفر (سوم مرداد) آغاز می‌شود و تا بیست‌وسوم صفر(۱۶ مرداد)، همزمان با بازگشت آخرین گروه از زائران ایرانی، ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مواکب از هشتم صفر (اول مرداد) در مبادی مرزی مستقر خواهند شد و مطابق توافق با مسئولان عراقی، انتقال کامیون‌ها، تجهیزات، اقلام و سایر دارایی‌های مواکب پیش از آغاز ماه صفر انجام می‌شود.