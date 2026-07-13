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اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی باصدور اطلاعیهای از اجرای عملیات خطکشی در محورهای مواصلاتی استان به ویژه درمسیر تردد زائران اربعین خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی به اطلاع عموم کاربران جادهای میرساند، عملیات اجرای خطکشی محورهای مواصلاتی استان با هدف ارتقای ایمنی تردد و افزایش ضریب ایمنی راهها آغاز شده و بهصورت مرحلهای در محورهای مختلف، بهویژه در کریدور تردد زائران اربعین حسینی (ع) از شمال تا جنوب استان، در حال اجراست.
از رانندگان محترم درخواست میشود هنگام عبور از محدودههای اجرای عملیات، ضمن کاهش سرعت، رعایت فاصله ایمن، توجه به علائم هشداردهنده و راهنمایی نیروهای مستقر، از هرگونه سبقت و تغییر مسیر ناگهانی خودداری کرده و با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با راهداران همکاری کنند.
همکاری و صبوری کاربران جادهای، نقش مهمی در حفظ ایمنی عوامل اجرایی، تسریع در روند اجرای عملیات و ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان خواهد داشت.