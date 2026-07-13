به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از ثبت‌نام بیش از۵۴۰ هزار نفر در سامانه سماح خبر داد.

مرتضی آقایی گفت: استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی تاکنون بیشترین تعداد متقاضیان حضور در پیاده روی اربعین را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ترکیب آماری ثبت‌نام‌کنندگان را ۵۹ درصد آقایان و۴۱ درصد بانوان عنوان کرد و گفت: از روز شنبه (۲۷ تیر) اعزام افراد پیش رو برای هماهنگی‌های لازم در عراق انجام خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت هم به ساماندهی راهنمایان برای ارائه خدمات در واحد امداد و راهنمایی گمشدگان در اربعین حسینی ۱۴۰۵ اشاره و تأکید کرد: همه زائران برای بهره‌مندی از خدمات پیش‌بینی‌شده در اربعین، ازجمله پوشش بیمه‌ای، لازم است از طریق سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

علیرضا رشیدیان همچنین از ثبت درخواست بیش از ۱۹ هزارمتقاضی حج پیش رو تا پیش از ظهر امروز در سامانه حج من خبر داد و گفت: این افراد از میان ۵۶۱۰۰ نفری هستند که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده، اما موفق به تشرف نشده بودند.

وی گفت: در هفت روز نخست این افراد امکان ثبت اعلام آمادگی دارند و در ادامه طبق اولویت‌های اعلام شده متقاضیان می‌توانند وارد سامانه شده و درخواست خود را ثبت کنند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های ثبت نام، اعزام، امداد و راهنمایی گمشدگان و نظارت بر بیمه زائران اربعین، بر لزوم برنامه ریزی وتلاش برای ارتقای سطح ارائه خدمات در اربعین امسال تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین با تقدیر از تلاش دولت و حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبرشهید انقلاب اسلامی و هماهنگی و تعامل عتبه‌های علوی، حسینی و عباسی برای برگزاری باشکوه‌تر این مراسم، خواستار توجه به ظرفیت‌های فرهنگی در اربعین امسال در گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت شد.

درادامه این جلسه، آقایان اکبر رضایی معاون حج و عمره و نصراله فرهمند مدیرعامل موسسه عمره سعادت از برنامه ریزی‌ها درخصوص عملیات حج و عمره پیش رو گزارش دادند.

معاون حج و عمره با اشاره به تغییرات صورت گرفته در روند ثبت نام و واریز هزینه از سوی متقاضیان تشرف به حج ۱۴۰۶ تصریح کرد: برای انجام معاینات پزشکی و ثبت نتیجه آن در سامانه، علاوه بر اطلاع رسانی مناسب به زائران، هماهنگی لازم با مرکز پزشکی حج و زیارت هم صورت گرفته است. همچنین پس از تائید استطاعت جسمی، مراحل نام نویسی و واریز وجه اولیه انجام خواهد شد.

مدیرعامل موسسه عمره سعادت هم با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در حوزه انتقال هوایی زائران به سرزمین وحی، ابراز امیدواری کرد که عملیات عمره ۱۴۰۵ با بازشدن به موقع سیستم اخذ ویزا توسط کشور میزبان از اواخر ماه صفر آغاز شود.

وی به تدابیر اتخاذ شده در عمره گذشته برای کاهش نیرو و صرفه جویی در هزینه‌ها از این طریق اشاره کرد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم تاکید کرد که برای بررسی قوانین، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های بروز شده عربستان در حوزه‌های مختلف و خدماتی که هزینه آن پرداخت و از کشور میزبان و شرکت‌های طرف قرارداد باید گرفته شود، جلسات کارشناسی برگزار و راهکار مناسب تدبیر شود.

این جلسه، با گزارش آقایان حسین اسماعیلی مدیر دفتر نظارت و بازرسی بعثه مقام معظم رهبری و سیدهادی جلالی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و امور حقوقی سازمان حج و زیارت در خصوص آسیب ها، چالش ها، نقاط قوت و قابل بهبود عملیات اربعین ۱۴۰۴ در حوزه‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان، اسکان و موکب ها، تغذیه و تدارکات و امداد و راهنمایی گمشدگان، پایان یافت.

آقای جلالی بر اساس آمار‌های استخراج شده از سامانه سماح از افزایش اعزام‌های گروهی در اربعین ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز خواستار بررسی و انجام مطالعات و کارشناسی‌های لازم در خصوص این موضوع برای ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین حسینی شد.