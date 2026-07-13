راهکارهای کنترل استرس؛
مدیریت استرس امتحانات دانش آموزان
اضطراب و فشار روانی میتواند تمرکز و عملکرد تحصیلی دانشآموز را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با آغاز امتحانات دانش آموزان، استرس و اضطراب به یکی از مهمترین دغدغههای دانشآموزان و خانوادهها تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند اگرچه احساس نگرانی پیش از امتحان امری طبیعی است، اما تداوم اضطراب و فشار روانی میتواند تمرکز و عملکرد تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار دهد.
روانشناسان، برنامهریزی مناسب، خواب کافی، تغذیه سالم و پرهیز از مطالعه فشرده در ساعات پایانی را از مهمترین راهکارهای کنترل استرس میدانند.