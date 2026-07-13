اضطراب و فشار روانی می‌تواند تمرکز و عملکرد تحصیلی دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با آغاز امتحانات دانش آموزان، استرس و اضطراب به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانش‌آموزان و خانواده‌ها تبدیل شده است.