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مردم ولایت مدار گیلان با حضور در میعادگاههای شبانه عشق به وطن محکم و با صلابت به میدان میآیند و از عهد خود با قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از وطن میگویند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مردم ولایت مدار گیلان با حضور در میدان شهدای ذهای رشت، میعادگاه عشق به وطن محکم و با صلابت به میدان آمدند تا ضمن حمایت از پاسخ کوبنده و قاطع نیروهای مسلح مقتدر در برابر یزیدیان زمان، از عهد خود با قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از وطن بگویند.
مردم دیگر مناطق استان هم همچون گذشته با حضور پر شور و شعور خود در قرارهای شبانه، از عهد و وفاداری خود برای وطن گفتند و به جهانیان اعلام کردند همچون سید الشهدای انقلاب اسلامی تا پای جان، پای آرمانهای والای انقلاب اسلامی هستند.