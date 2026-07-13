به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مردم ولایت مدار گیلان با حضور در میدان شهدای ذهای رشت، میعادگاه عشق به وطن محکم و با صلابت به میدان آمدند تا ضمن حمایت از پاسخ کوبنده و قاطع نیرو‌های مسلح مقتدر در برابر یزیدیان زمان، از عهد خود با قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از وطن بگویند.

مردم دیگر مناطق استان هم همچون گذشته با حضور پر شور و شعور خود در قرار‌های شبانه، از عهد و وفاداری خود برای وطن گفتند و به جهانیان اعلام کردند همچون سید الشهدای انقلاب اسلامی تا پای جان، پای آرمان‌های والای انقلاب اسلامی هستند.