مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده مصطفی روشن، از شهدای فراجا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل مصطفی روشن، از شهدای فرماندهی انتظامی، با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضایی در این دیدار با اشاره به جانفشانی‌های نیرو‌های جان‌برکف انتظامی در برهه‌های حساس تاریخ انقلاب اسلامی، بخصوص جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: شهید مصطفی روشن با نثار خون پاک خود، امنیت و آرامش را برای میهن اسلامی به ارمغان آورد و امروز ما مدیون ایثارگری چنین جوانان برومندی هستیم که در میدان‌های خدمت، جان خویش را در طبق اخلاص نهادند.

رضایی در ادامه با تأکید بر اینکه خدمت به خانواده‌های شهدا یک وظیفه شرعی و انقلابی است، اظهار داشت: تکریم خانواده‌های معظم شهدا، نه یک وظیفه اداری، بلکه توفیقی الهی است که نصیب خادمان این مجموعه می‌شود. بنیاد شهید تهران بزرگ خود را ملزم می‌داند که با تمام توان در رفع دغدغه‌ها و پیگیری امورات این عزیزان که یادگاران ارزشمند شهیدان هستند، اهتمام ورزد.

در این دیدار صمیمانه، خانواده شهید مصطفی روشن نیز به بیان خاطراتی از سجایای اخلاقی و سیره عملی آن شهید پرداختند و دغدغه‌ها و مسائل خود را با مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در میان گذاشتند.