پیکر مطهر ۷۲ رزمنده اراکی پس از شهادت در عملیات رمضان، به کشور بازنگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک گروهان از خمین، یک گروهان از ساوه و سه گردان از اراک به نمایندگی از استان مرکزی در عملیات رمضان و برای دفاع از خاک کشور دلاورانه جنگیدند.

منطقه عملیاتی گردان، شلمچه (محور پاسگاه زید) بود و نبرد در تاریخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ انجام شد.

این گردان با حدود ۶۰۰ رزمنده در عملیات حضور داشت و حدود ۱۸۷ شهید تقدیم کرد.

همچنین ۷۲ رزمنده اراکی در مقابل پاسگاه زید، در عمق خاک عراق، به شهادت رسیدند و پیکرشان در منطقه باقی ماند.

فرماندهان شهید این عملیات، سردار شهید "ناصر بختیاری" (فرمانده محور یکم) و سردار شهید "محمدطاهر لطفی" (فرمانده گردان شهید دلاک) بودند.

عملیات رمضان در شب ۲۱ رمضان، مصادف با ۱۳۶۱/۴/۲۲، ساعت ۲۱:۳۰ با رمز «یا صاحب‌الزمان (عج) ادرکنی» در شلمچه آغاز شد.

در این عملیات ۱۰ تیپ سپاه و ۲ لشکر ارتش تحت فرمان ۴ قرارگاه شرکت داشتند.

در محور پاسگاه زید، ۴ تیپ سپاه و ۲ تیپ ارتش تا عمق ۳۰ کیلومتری پیشروی کرده، قرارگاه لشکر ۹ زرهی عراق را منهدم کردند؛ اما به دلیل تأمین نشدن جناح راست، ضدحمله زرهی عراق مانع ادامه پیشروی شد.