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رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی برحمایت ازتوسعه خدمات بازتوانی واشتغال وهمکاری همه دستگاههای اجرایی برای بازگشت عزتمندانه بهبودیافتگان اعتیاد به جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه بازدیدهای میدانی مسئولان ارشد استان از مراکز تحت نظارت بهزیستی و با هدف بررسی روند ارائه خدمات به افراد در حال درمان و بازتوانی، رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی به همراه جمعی از مدیران ارشد استانی از مرکز درمان و بازتوانی معتادان موضوع ماده ۱۶ بازدید کرد.
در این بازدید، دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با همراهی حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، ساریخانلو معاون دادستان، رحمانی شهردار ارومیه، رسول بابایان مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، ضمن حضور در بخشهای مختلف این مرکز، از نزدیک در جریان روند درمان، بازتوانی، امکانات موجود و برنامههای اشتغالزایی ویژه افراد بهبودیافته قرار گرفتند.
در ادامه، نشستی با حضور مسئولان استانی برگزار شد و راهکارهای ارتقای خدمات درمانی، بازتوانی، توانمندسازی و ایجاد فرصتهای اشتغال برای افراد بهبودیافته مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در این نشست با قدردانی از تلاشهای مجموعه بهزیستی و همکاری دستگاههای اجرایی در ایجاد و توسعه زیرساختهای این مرکز اظهار کرد: موضوع درمان اعتیاد تنها به دوران اقامت افراد در مراکز درمانی محدود نمیشود و موفقیت واقعی زمانی حاصل خواهد شد که افراد پس از بهبودی نیز از حمایتهای لازم برای بازگشت به زندگی عادی، اشتغال پایدار و حضور مؤثر در جامعه برخوردار باشند.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی جامع برای دوران پس از درمان افزود: فراهم کردن زمینه اشتغال، آموزش مهارتهای شغلی، حمایتهای اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای بازگشت عزتمندانه افراد به خانواده و جامعه، از مهمترین عوامل پیشگیری از بازگشت مجدد به چرخه اعتیاد است و تحقق این هدف نیازمند همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای مسئول خواهد بود.
دکتر عتباتی همچنین از اقدامات انجامشده برای ایجاد کارگاهها و فضاهای اشتغال در مجموعه مرکز ماده ۱۶ قدردانی کرد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی افراد بهبودیافته و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
در این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با تقدیر از اقدامات اداره کل بهزیستی و دستگاههای اجرایی در تجهیز و توسعه این مرکز، بر ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی برای توسعه فرصتهای اشتغال ویژه افراد بهبودیافته تأکید کرد.
مجیدی اظهار داشت: اشتغال، مهمترین حلقه تکمیلکننده فرآیند درمان و بازتوانی است و هر میزان که بتوانیم فرصتهای شغلی مناسب و پایدار برای این افراد فراهم کنیم، زمینه بازگشت موفق آنان به جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.
در ادامه این نشست، رسول بابایان، مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی، با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در مراکز درمان و بازتوانی معتادان موضوع ماده ۱۶، از حمایتهای مستمر و ارزشمند دستگاه قضایی استان در توسعه خدمات بهزیستی قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر تعامل میان دستگاه قضایی، بهزیستی و سایر نهادهای اجرایی در ارتقای کیفیت خدمات این مراکز گفت: خوشبختانه با حمایتهای رئیس کل دادگستری استان، دادستان محترم و همراهی سایر دستگاههای اجرایی، اقدامات مؤثری در زمینه توسعه زیرساختها، تجهیز مرکز و ایجاد فضاهای مهارتآموزی و اشتغال برای افراد بهبودیافته انجام شده است.
بابایان با تأکید بر اینکه اشتغال، مهمترین عامل تثبیت روند درمان و بازگشت افراد به زندگی سالم است، خواستار استمرار حمایتهای دستگاه قضایی و سایر مسئولان استان برای توسعه طرحهای اشتغالزایی، تجهیز کارگاههای تولیدی و افزایش ظرفیتهای توانمندسازی بهبودیافتگان شد.
مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی با رویکردی توانمندساز، تلاش میکند علاوه بر درمان و بازتوانی، زمینه استقلال اقتصادی، ارتقای مهارتهای فردی و بازگشت عزتمندانه افراد به خانواده و جامعه را فراهم کند و تحقق این هدف بدون همراهی سایر دستگاهها امکانپذیر نخواهد بود.
در پایان این نشست، پس از بررسی مسائل و نیازهای مرکز، با رایزنی و هماهنگی میان مسئولان حاضر، تصمیمات مؤثری برای تکمیل، تجهیز و راهاندازی بخشهای مختلف اشتغال، توسعه کارگاههای مهارتآموزی و تقویت برنامههای توانمندسازی افراد بهبودیافته اتخاذ شد؛ تصمیماتی که میتواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی خدمات بازتوانی، کاهش بازگشت به اعتیاد و ارتقای سلامت اجتماعی در استان ایفا کند.