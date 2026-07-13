به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه بازدیدهای میدانی مسئولان ارشد استان از مراکز تحت نظارت بهزیستی و با هدف بررسی روند ارائه خدمات به افراد در حال درمان و بازتوانی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی به همراه جمعی از مدیران ارشد استانی از مرکز درمان و بازتوانی معتادان موضوع ماده ۱۶ بازدید کرد.

در این بازدید، دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با همراهی حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، ساری‌خانلو معاون دادستان، رحمانی شهردار ارومیه، رسول بابایان مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مرکز، از نزدیک در جریان روند درمان، بازتوانی، امکانات موجود و برنامه‌های اشتغال‌زایی ویژه افراد بهبودیافته قرار گرفتند.

در ادامه، نشستی با حضور مسئولان استانی برگزار شد و راهکارهای ارتقای خدمات درمانی، بازتوانی، توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای افراد بهبودیافته مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در این نشست با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهزیستی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های این مرکز اظهار کرد: موضوع درمان اعتیاد تنها به دوران اقامت افراد در مراکز درمانی محدود نمی‌شود و موفقیت واقعی زمانی حاصل خواهد شد که افراد پس از بهبودی نیز از حمایت‌های لازم برای بازگشت به زندگی عادی، اشتغال پایدار و حضور مؤثر در جامعه برخوردار باشند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای دوران پس از درمان افزود: فراهم کردن زمینه اشتغال، آموزش مهارت‌های شغلی، حمایت‌های اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای بازگشت عزتمندانه افراد به خانواده و جامعه، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بازگشت مجدد به چرخه اعتیاد است و تحقق این هدف نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

دکتر عتباتی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای ایجاد کارگاه‌ها و فضاهای اشتغال در مجموعه مرکز ماده ۱۶ قدردانی کرد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی افراد بهبودیافته و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

در این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با تقدیر از اقدامات اداره کل بهزیستی و دستگاه‌های اجرایی در تجهیز و توسعه این مرکز، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای توسعه فرصت‌های اشتغال ویژه افراد بهبودیافته تأکید کرد.

مجیدی اظهار داشت: اشتغال، مهم‌ترین حلقه تکمیل‌کننده فرآیند درمان و بازتوانی است و هر میزان که بتوانیم فرصت‌های شغلی مناسب و پایدار برای این افراد فراهم کنیم، زمینه بازگشت موفق آنان به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

در ادامه این نشست، رسول بابایان، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در مراکز درمان و بازتوانی معتادان موضوع ماده ۱۶، از حمایت‌های مستمر و ارزشمند دستگاه قضایی استان در توسعه خدمات بهزیستی قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر تعامل میان دستگاه قضایی، بهزیستی و سایر نهادهای اجرایی در ارتقای کیفیت خدمات این مراکز گفت: خوشبختانه با حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان، دادستان محترم و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مؤثری در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، تجهیز مرکز و ایجاد فضاهای مهارت‌آموزی و اشتغال برای افراد بهبودیافته انجام شده است.

بابایان با تأکید بر اینکه اشتغال، مهم‌ترین عامل تثبیت روند درمان و بازگشت افراد به زندگی سالم است، خواستار استمرار حمایت‌های دستگاه قضایی و سایر مسئولان استان برای توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی، تجهیز کارگاه‌های تولیدی و افزایش ظرفیت‌های توانمندسازی بهبودیافتگان شد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی با رویکردی توانمندساز، تلاش می‌کند علاوه بر درمان و بازتوانی، زمینه استقلال اقتصادی، ارتقای مهارت‌های فردی و بازگشت عزتمندانه افراد به خانواده و جامعه را فراهم کند و تحقق این هدف بدون همراهی سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

در پایان این نشست، پس از بررسی مسائل و نیازهای مرکز، با رایزنی و هماهنگی میان مسئولان حاضر، تصمیمات مؤثری برای تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی بخش‌های مختلف اشتغال، توسعه کارگاه‌های مهارت‌آموزی و تقویت برنامه‌های توانمندسازی افراد بهبودیافته اتخاذ شد؛ تصمیماتی که می‌تواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی خدمات بازتوانی، کاهش بازگشت به اعتیاد و ارتقای سلامت اجتماعی در استان ایفا کند.