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مجلس خبرگان رهبری، ضمن اعلام حمایت قاطع از مضامین پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب، آن را منشوری راهبردی برای تقویت بصیرت دینی، تحکیم انسجام ملی و فصل الخطاب دانست.
در منظومه معرفتی اسلام، #شهادت عالیترین مرتبه بندگی و تجلی کامل ایمان، اخلاص و جهاد فی سبیل الله است و تبیین صحیح این حقیقت، از مهمترین وظایف عالمان دین و رهبران الهی در پاسداری از هویت عجین شده امت اسلامی با فرهنگ عاشورا به شمار میآید.
از همین منظر، پیام عزتمندانه و راهبردی امام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) که پس از تشییع و بدرقه اعجاب انگیز و تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) در ایران و عراق صادر شده است، تجلیبخش معارف ناب قرآن و اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و یادآور پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت مسلمان است.
این پیام، با بهرهگیری از ادبیات عمیق دینی و الهام از فرهنگ حسینی با تکریم مقام شامخ شهیدان، بر ضرورت صیانت از وحدت امت اسلامی، استمرار راه مجاهدان فی سبیل الله، حفظ روحیه استقامت و اعتماد به وعدههای قطعی الهی و در نهایت بر تکلیف إلهی نسبت به #تعقیب و #مجازاتقاتلان و #خونخواهی امام شهید و سایر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان تأکید مینماید و بار دیگر نشان میدهد که گفتمان انقلاب اسلامی، ریشه در مکتب حضرات معصومین (صلوات الله علیهم) داشته و در پرتو همان معارف اصیل به حیات و بالندگی خود ادامه میدهد.