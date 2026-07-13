استاندار خوزستان گفت: رهبر شهید یک مکتب تأسیس کردند که برگرفته از راه امام عظیم‌الشان و امام حسین (ع) و حضور مردم در تشییع رهبر شهید نشانه وفاداری به آرمان‌های انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در مراسم بزرگداشت رهبر شهید شهید در مصلی اهواز، اظهار کرد: این مراسم به همت نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز برای بزرگداشت مقام معظم رهبری برپا شده است و می‌بینیم چنین مراسماتی مرتباً در جای جای کشور در حال برگزاری است که این موضوع میزان دلدادگی و عواطف پاک مردم عزیزمان را نسبت به رهبر شهید نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: همه ما باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که رهبر شهید یک مکتب را تاسیس فرمودند، مکتبی که در واقع برگرفته از راه امام عظیم الشأن، اهل بیت عصمت و طهارت و خط سرخ شهادت مکتب سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بود.

استاندار خوزستان بیان کرد: حقیقتاً مفاهیمی، چون مقاومت، امت سازی، خودباوری، انسجام و وحدت ملی با تکیه بر ارزش‌های والای انسانی و آموزه‌های دینی، همگی در مکتب رهبر شهید موج می‌زند.

موالی‌زاده بیان کرد: در مراسم بی‌نظیر تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر عزیزمان چه در ایران و چه در عراق دیدیم که چگونه چه صحنه‌های اعجاب آوری رقم خورد. من مطمئنم اگر تشییع رهبر در کشور‌های دیگر نیز مانند پاکستان و اندونزی هم انجام می‌شد، جمعیت‌های ده‌ها میلیونی در مراسم شرکت می‌کردند. حتی در تشییع رهبر شهید در عراق و تهران دیدم که جوانان عزیز ما به عنوان نسل آینده‌ساز چگونه در این مراسم شرکت کردند و این نشان از آن امت سازی مد نظر مقام معظم رهبری بوده است که به بهترین شکل ممکن شکل گرفته و در حال گسترش است.

ریشه دشمنی با مؤمنان، مخالفت با قیود الهی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاریان با بیان اینکه دین الهی انسان را به عمل صالح، اخلاق نیکو و کسب روزی حلال دعوت می‌کند، گفت: علت اصلی دشمنی جبهه باطل با پیامبران و مؤمنان، مخالفت با محدودیت‌هایی است که دین برای تأمین سعادت انسان تعیین کرده است.

او با اشاره به داستان آفرینش حضرت آدم (ع) و آغاز زندگی بشر، اظهار کرد: خداوند از همان ابتدای خلقت، مسیر هدایت را برای انسان ترسیم کرد و سعادت دنیا و آخرت را در پیروی از دستورات الهی قرار داد.

انصاریان با بیان اینکه دین تنها انسان را به انجام عمل صالح، رعایت اخلاق الهی و کسب روزی حلال فرا می‌خواند، افزود: پرهیز از ظلم، حرام‌خواری، کم‌فروشی، تجاوز به حقوق دیگران و خوردن مال یتیم از مهم‌ترین آموزه‌های الهی است و بی‌توجهی به این دستورات، انسان را گرفتار عذاب الهی خواهد کرد.

او با تأکید بر اینکه ریشه دشمنی با پیامبران و مؤمنان در طول تاریخ، مخالفت با احکام الهی بوده است، گفت: مخالفان دین می‌خواستند بدون هیچ قید و بندی به خواسته‌های خود برسند و به همین دلیل در برابر پیامبران، مؤمنان و ارزش‌های الهی ایستادند.

انصاریان ادامه داد: پیامبران الهی همواره کانون مهر، محبت و خیرخواهی برای مردم بودند، اما جبهه باطل با تکیه بر ظلم و خشونت تلاش کرد مسیر هدایت را متوقف کند که این تلاش‌ها هرگز به نتیجه نرسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از مقام شهدا، از حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع «رهبر شهید» و اعضای خانواده ایشان قدردانی کرد و این حضور را نشانه وفاداری مردم به آرمان‌های دینی و انقلابی دانست.

این خطیب مذهبی با اشاره به واقعه عاشورا، مظلومیت شهدای کربلا را یادآور شد و گفت: همان‌گونه که امام حسین (ع) و یارانش مظلومانه به شهادت رسیدند، امروز نیز فرهنگ ایثار و شهادت الهام‌بخش ملت‌های آزاده است.

انصاریان با دعا برای عزت اسلام، پیروزی جبهه حق و نابودی رژیم صهیونیستی، بر استمرار راه شهدا و پایبندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد. در صورت نیاز، می‌توانم خبر را با ادبیات رسمی‌تر و دقیق‌تر مطابق شیوه نگارش ایسنای مرکزی نیز تنظیم کنم.