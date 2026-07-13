پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش:در دوره آموزشی تربیت مدرس به میزبانی استان یزد بیش از ۶۰ نفر از دبیران علوم سراسر کشور براساس مطالعات تیمی با آخرین روشهای نوین تدریس آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حسینی گفت:بنابرسیاستهای وزیر آموزش و پرورش مبنی بر کیفیت بخشی به آموزشهای دوره اول متوسطه ،تاکیدات سند تحول بنیادین و سفارشاتی که قائد شهید امت مبنی بر کیفیت بخشی به آموزشها داشتند بر این اساس، دوره کیفیت بخشی به درس علوم تجربی تعریف شد. وی افزود: در این دوره، به میزبانی استان یزد بیش از ۶۰ نفر از دبیران علوم سراسر کشور براساس مطالعات تیمی با آخرین روشهای نوین تدریس آشنا شدند.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت:استان یزد به دلیل کیفیت آموزشی به عنوان میزبان تربیت مدرسی درس علوم برای پایه هفتم، هشتم ونهم انتخاب شد.
حسینی خاطر نشان کرد:رویکرد مطالعات بین المللی تیمز برای کیفیت بخشی به درس علوم در این دوره انتخاب شده است و سند تحول بنیادین به ارتقای رتبه ایران در مطالعات کیفیت بخشی بسیار تاکید داردو یکی از شاخصها مطالعات بین المللی،شاخص تیمز است. وی اضافه کرد: این مهم را از کیفیت بخشی به دبیران علوم تجربی آغاز کردهایم و این رویداد آموزشی سه روزه به میزبانی استان یزد برگزار میشود و بعدبرای کیفیت بخشی دوره بعدی در اصفهان با درس ریاضی برگزار خواهد شد.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در این دوره آخرین آموزشها و جدیدترین آموزشها را فرا میگیرند، افزود: شرکت کنندگان در پایان دوره به عنوان مدرس درس علوم به سایر نقاط کشور خواهند رفت و آموزشها را به سایرمعلمان نیز خواهند داد.