در رسیدگی به شکایت‌های زیست محیطی، یک واحدغیرمجاز ذخیره استخوان در یکی از روستا‌های سلماس تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از تداوم رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی در راستای تکریم ارباب‌رجوع خبر داد.

فهیمه قمری گفت: در پی دریافت شکایت کتبی درباره آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت یک واحد غیرمجاز دپوی استخوان در یکی از روستاهای شهرستان سلماس، کارشناسان این اداره با حضور در محل، بررسی‌های لازم را انجام دادند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد این واحد بدون دریافت مجوزهای زیست‌محیطی و به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کند؛ از این‌رو اخطاریه‌های قانونی برای توقف فعالیت و تعطیلی واحد صادر شد.

قمری تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی را با جدیت دنبال می‌کند و با هرگونه فعالیت آلاینده و فاقد مجوز، مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی خواهد کرد.