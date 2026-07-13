به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه استانداری خوزستان آمده است : با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوای استان در روز‌های پیش‌رو با تصمیم مدیریت بحران استانداری فعالیت ادارات استان در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ماه تا ساعت ۱۱ خواهد بود. همچنین ادارات خوزستان در روز چهارشنبه ۲۴ تیر دورکار خواهند بود.

دستگاه‌های ضروری و خدماتی همچون آتش‌نشانی، اورژانس، بیمارستان‌ها و … از شمول این تصمیمات مستثنی هستند.

چگونگی فعالیت بانک‌ها نیز بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی مدیریت بانک‌های خوزستان خواهد بود.