سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعا را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و بی‌حرمتی به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت امور خارجه، این اقدام را در تعارض با تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات و مغایر با توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۲ و تفاهمات متعاقب آن برای جلوگیری از تصعید تنش خواند و تصریح کرد: اقدامات تحریک‌آمیز و خطرناکی همچون حمله به فرودگاه غیرنظامی و تهدید امنیت و ایمنی هواپیمای مسافربری، نقض فاحش حقوق بین‌الملل هوانوردی و اکیدا غیرقابل پذیرش است.

بقائی خاطرنشان کرد: چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای روند سیاسی و تلاش‌های جاری برای دستیابی به راه‌حل صلح‌آمیز مسئله یمن را با مخاطره مواجه می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت در جهت پیشبرد روند سیاسی و اجرای نقشه راه با هدف دستیابی به صلح و ثبات پایدار در یمن اعلام کرد.