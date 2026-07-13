به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان با اعلام این خبر، وضعیت برداشت گندم در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به روند فعلی عملیات برداشت، پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری مجموعاً ۵۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید دولتی خریداری شود.

وی با تأکید بر اهمیت استراتژیک این محصول در تأمین امنیت غذایی کشور، از کشاورزان زحمتکش لرستانی درخواست کرد تا محصول برداشت‌شده خود را صرفاً به مراکز مجاز خرید گندم در سطح استان تحویل دهند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان تصریح کرد: اولویت اصلی ما تأمین نان و کالاهای اساسی برای مصرف مردم است، لذا از تمامی کشاورزان انتظار داریم با همکاری در تحویل گندم به مراکز دولتی، ما را در تحقق این هدف مهم یاری کنند و از فروش محصول به دلالان و یا اختصاص آن به مصارف غیرضروری خودداری نمایند.