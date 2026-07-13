متخلف تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله‌های ساختمانی در چالدران شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران از برخورد قانونی با متخلفان تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله‌های ساختمانی در این شهرستان خبر داد.

حجت آذریار گفت: در راستای تشدید نظارت بر جلوگیری از تخلیه غیرمجاز پسماندهای ساختمانی در محیط‌های شهری، حاشیه جاده‌ها و مسیل رودخانه‌ها، با همکاری عوامل شهرداری سیه‌چشمه، یک دستگاه خودروی کمپرسی متخلف شناسایی و به استناد مواد ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماند برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: تمامی فعالان حوزه ساخت‌وساز موظف هستند خاک و نخاله‌های ساختمانی را صرفاً در محل‌های مجاز و تعیین‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط تخلیه کنند تا از بروز آلودگی‌های زیست‌محیطی، انسداد مسیر آب‌های سطحی و تخریب چشم‌اندازهای طبیعی و شهری جلوگیری شود.

آذریار با اشاره به پیامدهای تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی اظهار کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد آلودگی بصری، موجب انسداد مسیل‌ها، افزایش خطر آب‌گرفتگی، تخریب زیستگاه‌های طبیعی و آسیب به منابع خاک و آب می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالدران تأکید کرد: نظارت بر این‌گونه تخلفات با همکاری شهرداری، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلیه غیرمجاز خاک، نخاله یا سایر پسماندها در طبیعت، حاشیه رودخانه‌ها و اراضی ملی، موضوع را برای پیگیری و برخورد قانونی به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.