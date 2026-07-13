وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین بر اراده جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط پایدار و راهبردی بین دو کشور ایران و چین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان عصر امروز در دیدار با زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین ضمن تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی بین ایران و چین از حمایت‌های این کشور به ویژه در جریان تجاوزات دشمنان به ایران قدردانی و پیشنهاد چهار ماده‌ای رییس جمهور خلق چین برای بازگشت آرامش و ثبات به منطقه را سازنده توصیف کرد.

توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد تمهیدات لازم برای برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور تا پایان سالجاری از موضوعاتی بود که در این نشست دو طرف بر اجرای آن تاکید کردند و مقرر شد کارشناسان دو کشور اقدامات لازم در این زمینه را بعمل آورند.