به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع خبری از شلیک چند موشک از یمن به سوی فرودگاه ابهای عربستان سعودی خبر می‌دهند. کانال تلگرامی نایا، خبرهایی از وقوع انفجارهایی در عربستان و حمله موشکی به فرودگاه بین المللی ابها در این کشور و تخلیه فرودگاه از حضورمسافران منتشر شده است.

شبکه الجزیره اعلام کرد به گفته سخنگوی نیروهای ائتلاف تحت عربستان سعودی ، پدافندهای هوایی عربستان با تهدید موشک های بالستیک شلیک شده از سوی یمن مقابله کردند.

وزارت دفاع عربستان اعلام کرد: در منطقه جنوبی (عربستان) هدف حملات موشک‌های بالستیک یمن قرار گرفتیم.