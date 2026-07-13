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چهارمین همایش سازمانهای زنان مسلمان روسیه با حضور نمایندگانی از ۲۶ منطقه این کشور و شماری از کشورهای مشترکالمنافع در مسکو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فعالیت زنان در جوامع مسلمان دیگر تنها به امور خیریه یا نقشهای خانوادگی محدود نمیشود، بلکه امروز به یکی از ارکان مؤثر در شکلگیری ابتکارهای اجتماعی، تربیت مدیران آینده، پاسداری از ارزشهای دینی و آمادهسازی نسل جدید برای مواجهه با چالشهای فکری و اجتماعی تبدیل شده است.
در همین راستا، همکاری میان سازمانهای زنان مسلمان در کشورهای مختلف گسترش یافته تا از طریق تبادل تجربه و اجرای طرحهای مشترک، نقش زنان در خدمت به جامعه، ترویج ارزشهای اسلامی و تقویت انسجام اجتماعی بیش از پیش پررنگ شود.
در همین چارچوب، شهر مسکو، پایتخت روسیه، میزبان چهارمین همایش سازمانهای زنان مسلمان روسیه بود؛ رویدادی که با شعار «همبستگی دینی، فرهنگی و عشق به میهن؛ قدرت شکستناپذیر روسیه» برگزار شد و همزمان با برگزاری مجمع «الخلفاء» همراه بود؛ مجمعی که شامل نشستهای آموزشی و کارگاههای عملی با هدف تشویق جوانان به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی بود.
در این همایش، نمایندگان سازمانهای زنان مسلمان از ۲۶ منطقه روسیه، به همراه شرکتکنندگانی از کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS)، حضور داشتند. این رویداد از مهمترین گردهماییهای سالانه سازمانهای زنان مسلمان به شمار میرود که با هدف تبادل تجربه و توسعه همکاریهای مشترک برگزار میشود.
برگزاری این همایش بر عهده آکادمی اوراسیایی زنان در حوزه علوم انسانی، با همکاری انجمن حمایت روانشناختی از مسلمانان و با پشتیبانی صندوق حمایت از فرهنگ، علوم و آموزش اسلامی بود. برگزارکنندگان هدف از این همکاری را تقویت نقش زنان مسلمان در خدمت به جامعه و توسعه فعالیتهای اجتماعی و آموزشی عنوان کردند.
در نشستهای تخصصی این همایش، کارشناسان حوزه روانشناسی و جامعهشناسی درباره راهکارهای حفظ ارزشهای دینی و اخلاقی، شیوههای حمایت از جوانان در برابر چالشهای فضای دیجیتال، گسترش فعالیتهای داوطلبانه و توسعه ابتکارهای اجتماعی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
سازمان «النبع» (رودنیک)، ویژه زنان مسلمان منطقه ولگا، نیز با حضور خدیجه بیبارسوا، رئیس این سازمان و عضو شورای جنبش اجتماعی سازمانهای زنان روسیه، و الیسا جینوردوکایوا، از فعالان اجتماعی، در این همایش شرکت کرد.
نمایندگان این سازمان، تجربههای خود در زمینه فعالیتهای زنان و اجرای طرحهای اجتماعی در منطقه ولگا را ارائه کردند و بر اهمیت تبادل تجربه میان سازمانهای زنان مسلمان و بهرهگیری از الگوهای موفق برای طراحی برنامههایی در حمایت از زنان، خانواده و جامعه تأکید کردند.
شرکتکنندگان در پایان این همایش اعلام کردند که این رویداد فرصتی مناسب برای تبادل دیدگاهها، ایجاد شبکههای همکاری و طراحی ابتکارهای جدید میان سازمانهای زنان مسلمان بوده است؛ ابتکارهایی که میتواند به تقویت همکاری میان نهادهای اسلامی در مناطق مختلف روسیه بینجامد.
هیئت سازمان «النبع» همچنین از برگزارکنندگان این همایش قدردانی کرد و سطح علمی و کیفیت برگزاری آن را ستود و تأکید کرد که این رویداد زمینهای مناسب برای گفتوگو، تبادل تجربه و ارتقای فعالیتهای زنان مسلمان در خدمت به جامعه فراهم کرده است.