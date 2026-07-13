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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از بهرهبرداری از طرح بهسازی و روکش آسفالت بخشی از محور تکاب-بیجار خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از بهرهبرداری از طرح بهسازی و روکش آسفالت بخشی از محور تکاب–بیجار خبر داد و گفت: این طرح در راستای ارتقای ایمنی راهها، بهبود کیفیت تردد و پاسخ به یکی از مطالبات مهم و چندین ساله مردم شهرستان تکاب اجرا شده است.
ارسلان شکری اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت این محور به طول ۹ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اجرا شده و نقش مهمی در افزایش ایمنی کاربران جادهای، کاهش سوانح، تسهیل تردد وسایل نقلیه و ارتقای کیفیت مسیر ارتباطی تکاب–بیجار خواهد داشت.
وی افزود: این محور به دلیل فرسودگی روسازی و حجم بالای تردد، همواره از دغدغههای اصلی مردم منطقه بود و اجرای این پروژه توانست بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند.
شکری با تأکید بر تداوم اجرای طرح های نگهداری و بهسازی راهها در سطح استان تصریح کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فنی و اجرایی، توسعه و ارتقای شبکه راههای استان را با جدیت دنبال میکند و خدمترسانی مؤثر، افزایش ایمنی و جلب رضایت مردم را از مهمترین اولویتهای خود میداند.