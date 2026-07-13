به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کاکاوند از وجود ۱۱۰ طرح مطالعاتی در حوزه سدسازی استان خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۲ طرح در اولویت قرار دارند که برای تکمیل مطالعات آن‌ها حدود ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی گفت: در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، حدود ۵۰ درصد از اعتبار مورد نیاز برای تکمیل مطالعات این ۱۲ طرح تصویب شد و مقرر شده است در سال آینده تأمین اعتبار لازم انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان بیان کرد: توان فنی و اجرایی لازم در مجموعه شرکت آب منطقه‌ای لرستان وجود دارد و تلاش می‌کنیم ظرف مدت دو سال مطالعات این ۱۲ طرح اولویت‌دار را به پایان برسانیم.

کاکاوند در ادامه با اشاره به وضعیت سدهای در دست اجرای استان گفت: هم‌اکنون ۶ سد در استان در دست اجراست که مجموع حجم مخازن آن‌ها حدود ۱۲۱ میلیون مترمکعب است و برای تکمیل این طرحها نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه میزان پیشرفت این سدها متفاوت است، گفت: برخی از این طرح‌ها در سال ۱۴۰۷ و برخی دیگر در سال ۱۴۰۸ به مرحله بهره‌برداری و آبگیری خواهند رسید.

کاکاوند درباره شبکه‌های پایاب و ایستگاه‌های پمپاژ سدهای استان گفت: در مجموع حدود ۱۸ هزار هکتار شبکه آبیاری و ایستگاه پمپاژ در دست اجرا داریم که برای تکمیل آن‌ها حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.



