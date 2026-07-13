به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از جمع‌آوری موتورپمپ‌های غیرمجاز برداشت آب در منطقه حفاظت‌شده گدار خبر داد.

اکبر قائمی گفت: مأموران یگان حفاظت پاسگاه شهید هاشمی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی مناطق تحت مدیریت، به‌ویژه منطقه حفاظت‌شده گدار را پایش می‌کنند و در جریان این گشت‌ها، چندین دستگاه موتورپمپ غیرمجاز برداشت آب شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری اداره امور منابع آب و فرماندهی انتظامی انجام شد و در راستای صیانت از منابع آبی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از کانال‌های انتقال آب صورت گرفت.

قائمی تأکید کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز از کانال‌های انتقال آب به سمت دریاچه ارومیه تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده در پایان خاطرنشان کرد: پایش مستمر مناطق تحت مدیریت و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی با هدف حفاظت از منابع طبیعی و حقوق عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.