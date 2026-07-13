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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از جمع آوری موتورپمپهای غیرمجاز برداشت آب درمنطقه حفاظت شده گدار خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از جمعآوری موتورپمپهای غیرمجاز برداشت آب در منطقه حفاظتشده گدار خبر داد.
اکبر قائمی گفت: مأموران یگان حفاظت پاسگاه شهید هاشمی بهصورت مستمر و شبانهروزی مناطق تحت مدیریت، بهویژه منطقه حفاظتشده گدار را پایش میکنند و در جریان این گشتها، چندین دستگاه موتورپمپ غیرمجاز برداشت آب شناسایی و جمعآوری شد.
وی افزود: این عملیات با همکاری اداره امور منابع آب و فرماندهی انتظامی انجام شد و در راستای صیانت از منابع آبی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از کانالهای انتقال آب صورت گرفت.
قائمی تأکید کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز از کانالهای انتقال آب به سمت دریاچه ارومیه تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده در پایان خاطرنشان کرد: پایش مستمر مناطق تحت مدیریت و برخورد با تخلفات زیستمحیطی با هدف حفاظت از منابع طبیعی و حقوق عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.