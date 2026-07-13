استانداری خوزستان از کاهش ساعت کاری ادارات در روز سه‌شنبه و دورکاری کارکنان در روز چهارشنبه به‌دلیل افزایش دمای هوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استانداری خوزستان اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوا در روزهای پیش‌رو و با تصمیم مدیریت بحران استانداری، ساعت فعالیت ادارات استان در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه تا ساعت ۱۱ خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، کارکنان ادارات استان نیز روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دستگاه‌های ضروری و خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی، اورژانس، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از شمول این تصمیم مستثنا هستند و خدمات خود را طبق روال معمول ارائه خواهند کرد.

همچنین نحوه فعالیت شعب بانک‌ها بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی مدیریت بانک‌های خوزستان اعلام خواهد شد.