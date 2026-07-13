به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان گفت: خدمات درمانی این سازمان در استان از طریق ۳ مرکز سرپایی و یک بیمارستان تخصصی به صورت مستمر در حال انجام است.

دکتر شاهرخ بهگام، افزود: مراکز درمانی مستقیم این سازمان شامل مراکز شهدای گمنام یاسوج، دهدشت و گچساران، خدمات سرپایی ارائه می‌دهند و عملکرد بیمارستان‌ها مطلوب است.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۲۰۸ هزار بیمار در استان تحت درمان و ویزیت قرار گرفته‌اند ادامه داد: پارسال هم ۱۸۴ هزار و ۷۰۰ ویزیت پزشک، ۱۲ هزار آزمایش و در مجموع ۴۲۲ هزار خدمت درمانی در سطح استان ارائه شده که میانگین روزانه آن به ۶ هزار خدمت می‌رسد.



وی در خصوص تنها بیمارستان تأمین اجتماعی مرکز استان گفت: بیمارستان شهدای گمنام با بهره‌گیری از ۶۶ تخت فعال، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزبان ۱۴۹۰ مورد عمل جراحی و ۱۷۴۵ مورد بستری بوده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد به اجرای ۲۰ طرح تحول‌آفرین در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: طرح‌هایی شامل پزشک خانواده و نظام ارجاع، سامانه رسا با تکیه بر تمرکز بر راهنمایی بالینی، اصلاح ساختار مدیریتی درمان و ادغام مراکزی مانند پلی‌کلینیک یاسوج زیر نظر بیمارستان تأمین اجتماعی و جمع‌آوری مشاغل سخت و زیان‌آور در دست اجرا است.