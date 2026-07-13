ارائه ۴۲۲ هزار خدمت درمانی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان کهگیلویه و بویراحمد
مدیر درمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از ارائه ۴۲۲ هزار خدمت درمانی در سه ماهه نخست امسال در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان گفت: خدمات درمانی این سازمان در استان از طریق ۳ مرکز سرپایی و یک بیمارستان تخصصی به صورت مستمر در حال انجام است.
دکتر شاهرخ بهگام، افزود: مراکز درمانی مستقیم این سازمان شامل مراکز شهدای گمنام یاسوج، دهدشت و گچساران، خدمات سرپایی ارائه میدهند و عملکرد بیمارستانها مطلوب است.
وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۲۰۸ هزار بیمار در استان تحت درمان و ویزیت قرار گرفتهاند ادامه داد: پارسال هم ۱۸۴ هزار و ۷۰۰ ویزیت پزشک، ۱۲ هزار آزمایش و در مجموع ۴۲۲ هزار خدمت درمانی در سطح استان ارائه شده که میانگین روزانه آن به ۶ هزار خدمت میرسد.
وی در خصوص تنها بیمارستان تأمین اجتماعی مرکز استان گفت: بیمارستان شهدای گمنام با بهرهگیری از ۶۶ تخت فعال، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزبان ۱۴۹۰ مورد عمل جراحی و ۱۷۴۵ مورد بستری بوده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد به اجرای ۲۰ طرح تحولآفرین در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: طرحهایی شامل پزشک خانواده و نظام ارجاع، سامانه رسا با تکیه بر تمرکز بر راهنمایی بالینی، اصلاح ساختار مدیریتی درمان و ادغام مراکزی مانند پلیکلینیک یاسوج زیر نظر بیمارستان تأمین اجتماعی و جمعآوری مشاغل سخت و زیانآور در دست اجرا است.
وی همچنین از پرداخت ۳۰ میلیارد تومان به مراکز خصوصی و کنار گذاری ۳۰ میلیارد تومان برای مراکز دانشگاهی در اول تیرماه خبر داد و گفت: مرکز سنگشکن PCNL تنها مرکز مختص بیمهشدگان تأمین اجتماعی در استان است و در سه ماهه اخیر هزار و ۲۳۲ عمل جراحی در مراکز انجام شده است.
وی همچنین از پیشرفت ۴۵ درصدی فاز دوم بیمارستان شهدای گمنام یاسوج به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم درمان تأمین اجتماعی در استان نام برد و اضافه کرد: با تکمیل این طرح، ظرفیت ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان و مراجعان افزایش خواهد یافت.