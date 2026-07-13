به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام مجلس خبرگان رهبری به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ»

مجلس خبرگان، تقویت رهبری است.

امام خمینی، رحمت‌ الله علیه

در منظومه معرفتی اسلام، شهادت عالی‌ترین مرتبه بندگی و تجلی کامل ایمان، اخلاص و جهاد فی سبیل الله است و تبیین صحیح این حقیقت، از مهم‌ترین وظایف عالمان دین و رهبران الهی در پاسداری از هویت عجین‌شده امت اسلامی با فرهنگ عاشورا به‌شمار می‌آید.

از همین منظر، پیام عزتمندانه و راهبردی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) که پس از تشییع و بدرقه اعجاب‌انگیز و تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) در ایران و عراق صادر شده است، تجلی‌بخش معارف ناب قرآن و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و یادآور پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت مسلمان است.

این پیام با بهره‌گیری از ادبیات عمیق دینی و الهام از فرهنگ حسینی با تکریم مقام شامخ شهیدان، بر ضرورت صیانت از وحدت امت اسلامی، استمرار راه مجاهدان فی سبیل الله، حفظ روحیه استقامت و اعتماد به وعده‌های قطعی الهی و در نهایت بر تکلیف الهی نسبت به تعقیب و مجازات‌ قاتلان و خونخواهی امام شهید و سایر شهدای بی‌گناه جنگ تحمیلی سوم، تأکید می‌کند و بار دیگر نشان می‌دهد که گفتمان انقلاب اسلامی، ریشه در مکتب حضرات معصومین (صلوات الله علیهم) داشته است و در پرتو همان معارف اصیل به حیات و بالندگی خود ادامه می‌دهد.

مجلس خبرگان رهبری، ضمن اعلام حمایت کامل از مضامین این پیام ارزشمند، آن را منشوری راهبردی برای تقویت بصیرت دینی، تحکیم انسجام ملی و پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و فصل‌الخطاب بودن کلام ولی فقیه و تبعیت کامل از رهنمود‌های حکیمانه ولی امر مسلمین از طرف همه قشرها و جریان‌ها و به‌طور خاص، مسئولان محترم نظام را ضامن عزت، اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می‌داند و از درگاه خداوند متعال، دوام توفیق‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) را در انجام رسالت خطیر هدایت، راهبری و صیانت از مصالح امت اسلامی مسئلت می‌کند.

مجلس خبرگان رهبری

۲۲ تیر ۱۴۰۵