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مجلس خبرگان رهبری از موضع شجاعانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر ایشان حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام مجلس خبرگان رهبری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ»
مجلس خبرگان، تقویت رهبری است.
امام خمینی، رحمت الله علیه
در منظومه معرفتی اسلام، شهادت عالیترین مرتبه بندگی و تجلی کامل ایمان، اخلاص و جهاد فی سبیل الله است و تبیین صحیح این حقیقت، از مهمترین وظایف عالمان دین و رهبران الهی در پاسداری از هویت عجینشده امت اسلامی با فرهنگ عاشورا بهشمار میآید.
از همین منظر، پیام عزتمندانه و راهبردی امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) که پس از تشییع و بدرقه اعجابانگیز و تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) در ایران و عراق صادر شده است، تجلیبخش معارف ناب قرآن و اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و یادآور پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت مسلمان است.
این پیام با بهرهگیری از ادبیات عمیق دینی و الهام از فرهنگ حسینی با تکریم مقام شامخ شهیدان، بر ضرورت صیانت از وحدت امت اسلامی، استمرار راه مجاهدان فی سبیل الله، حفظ روحیه استقامت و اعتماد به وعدههای قطعی الهی و در نهایت بر تکلیف الهی نسبت به تعقیب و مجازات قاتلان و خونخواهی امام شهید و سایر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی سوم، تأکید میکند و بار دیگر نشان میدهد که گفتمان انقلاب اسلامی، ریشه در مکتب حضرات معصومین (صلوات الله علیهم) داشته است و در پرتو همان معارف اصیل به حیات و بالندگی خود ادامه میدهد.
مجلس خبرگان رهبری، ضمن اعلام حمایت کامل از مضامین این پیام ارزشمند، آن را منشوری راهبردی برای تقویت بصیرت دینی، تحکیم انسجام ملی و پاسداری از آرمانهای والای انقلاب اسلامی و فصلالخطاب بودن کلام ولی فقیه و تبعیت کامل از رهنمودهای حکیمانه ولی امر مسلمین از طرف همه قشرها و جریانها و بهطور خاص، مسئولان محترم نظام را ضامن عزت، اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران میداند و از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) را در انجام رسالت خطیر هدایت، راهبری و صیانت از مصالح امت اسلامی مسئلت میکند.
مجلس خبرگان رهبری
۲۲ تیر ۱۴۰۵