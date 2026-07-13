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آخرین خداحافظی با رهبر شهید انقلاب

روایتی از آخرین خداحافظی با رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی را ببینید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۲۱:۴۶
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برچسب ها: رهبر شهید ، مراسم خاکسپاری ، مراسم تشییع ، حرم مطهر رضوی
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