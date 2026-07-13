ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان اندیکا استان خوزستان، طرحی است که سال‌ها باوجود تامین زمین و کلنگ زنی، اما همچنان عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.

ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی اندیکا، طرحی متوقف شده در پیچ و خم تامین اعتبارات+فیلم

ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی اندیکا، طرحی متوقف شده در پیچ و خم تامین اعتبارات+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از مشکلات جدی شهرستان اندیکا، نداشتن بیمارستان است و همین موضوع سبب شده که به دلیل مسافت زیاد تا رسیدن بیماران بیمارستان شهرستان مجاور، برخی بیماران بدحال و دچار عقب زدگی ، جان خود را از دست داده اند.

دکتر فرهاد سلطانی ، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این خصوص گفت: مشکل عمده ساخت بیمارستان 64 تختخوابی اندیکا، تامین اعتبار و منابع مالی است.

وی با اشاره به تامین زمین توسط یکی از خیرین سلامت ، افزود: عملیات کلنگ زنی ساخت بیمارستان انجام شد و این خیر موافقت اولیه را دریافت کرد و مقرر بود تامین منابع مالی با وی باشد، اما با مشکل مواجه شد.