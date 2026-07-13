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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فعالیت ادارات، بانکها، مراکز خدماتی، تجاری، اماکن گردشگری و واحدهای ارائهدهنده خدمات براساس روال عادی روزهای ۲۳ و ۲۴ تیر برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: روزهای سهشنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ تیر کیش تعطیل نیست و ادارات، بانکها، مراکز خدماتی، تجاری، اماکن گردشگری و سایر واحدهای ارائهدهنده خدمات، براساس روال عادی فعال خواهند بود و خدمات ارائه میدهند.
ساکنان، گردشگران و فعالان اقتصادی اخبار و اطلاعیهها و اخبار و یا وضعیت فعالیت دستگاهها و تعطیلات در کیش را از مراجع رسمی و روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش دریافت کنند.