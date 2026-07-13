روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فعالیت ادارات، بانک‌ها، مراکز خدماتی، تجاری، اماکن گردشگری و واحد‌های ارائه‌دهنده خدمات براساس روال عادی روز‌های ۲۳ و ۲۴ تیر برقرار است.

فعالیت ادارات، بانک‌ها، مراکز خدماتی و تجاری ۲۳ و ۲۴ تیر در کیش

فعالیت ادارات، بانک‌ها، مراکز خدماتی و تجاری ۲۳ و ۲۴ تیر در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: روز‌های سه‌شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ تیر کیش تعطیل نیست و ادارات، بانک‌ها، مراکز خدماتی، تجاری، اماکن گردشگری و سایر واحد‌های ارائه‌دهنده خدمات، براساس روال عادی فعال خواهند بود و خدمات ارائه می‌دهند.

ساکنان، گردشگران و فعالان اقتصادی اخبار و اطلاعیه‌ها و اخبار و یا وضعیت فعالیت دستگاه‌ها و تعطیلات در کیش را از مراجع رسمی و روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش دریافت کنند.