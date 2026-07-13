دیدار با خانواده شهید سید رضی طبایی جبلی
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، باحضور در منزل شهید سید رضی طبایی جبلی، با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل خانواده معزز شهید سید رضی طبایی جبلی، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
عباسعلی رضایی، در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، بر منزلت رفیع، ارزشمندی و جایگاه والای خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد و آنان را پرچمداران ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت در جامعه اسلامی دانست.
رضایی همچنین صبر، استقامت و وفاداری خانوادههای شهدا به آرمانهای انقلاب اسلامی را سرمایهای گرانسنگ برای حفظ و تداوم ارزشهای معنوی کشور برشمرد.
دیدار با خانواده شهید سید رضی طبایی جبلی دیدار با خانواده شهید سید رضی طبایی جبلی دیدار با خانواده شهید سید رضی طبایی جبلی دیدار با خانواده شهید سید رضی طبایی جبلی دیدار با خانواده شهید سید رضی طبایی جبلی دیدار با خانواده شهید سید رضی طبایی جبلی