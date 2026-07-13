مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، باحضور در منزل شهید سید رضی طبایی جبلی، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل خانواده معزز شهید سید رضی طبایی جبلی، با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عباسعلی رضایی، در این دیدار، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، بر منزلت رفیع، ارزشمندی و جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و آنان را پرچمداران ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت در جامعه اسلامی دانست.

رضایی همچنین صبر، استقامت و وفاداری خانواده‌های شهدا به آرمان‌های انقلاب اسلامی را سرمایه‌ای گرانسنگ برای حفظ و تداوم ارزش‌های معنوی کشور برشمرد.