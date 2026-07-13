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بازی با اعداد ترفند شبکه‌های معاند

شبکه‌های معاند فارسی زبان که متعجب از جمعیت حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب شده‌اند، دست به بازی با اعداد زده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۲۲:۰۹
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برچسب ها: رهبر شهید ، مراسم تشییع ، اینترنشنال ، شبکه های معاند
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