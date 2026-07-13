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نشست تنظیم بازار استان کرمان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران سراسر استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست تنظیم بازار استان کرمان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران سراسر استان برگزار شد؛ نشستی که در آن علاوه بر تعیین نرخ نان آزادپز، آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، بازار مرغ و سیاستهای نظارتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: نرخ نان آزادپز همانند نان یارانهای به صورت کشوری تعیین نمیشود، بلکه بر اساس آنالیز قیمت ارائهشده از سوی اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی و پس از بررسی در کمیته و ستاد تنظیم بازار استان تصویب میشود.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، قیمت نان آزادپز در شهرستان کرمان با وزن چانه ۵۰۰ گرم به شرح زیر تعیین شد:
نان بربری: ۲۵ هزار تومان
نان تافتون: ۲۶ هزار تومان
نان تافتون سنتی: ۲۸ هزار تومان
نان سنگک: ۳۲ هزار تومان
نان سنگک صنعتی: ۲۸ هزار تومان