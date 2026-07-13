نشست تنظیم بازار استان کرمان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران سراسر استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست تنظیم بازار استان کرمان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران سراسر استان برگزار شد؛ نشستی که در آن علاوه بر تعیین نرخ نان آزادپز، آخرین وضعیت تأمین کالا‌های اساسی، بازار مرغ و سیاست‌های نظارتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: نرخ نان آزادپز همانند نان یارانه‌ای به صورت کشوری تعیین نمی‌شود، بلکه بر اساس آنالیز قیمت ارائه‌شده از سوی اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و پس از بررسی در کمیته و ستاد تنظیم بازار استان تصویب می‌شود.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، قیمت نان آزادپز در شهرستان کرمان با وزن چانه ۵۰۰ گرم به شرح زیر تعیین شد:

نان بربری: ۲۵ هزار تومان

نان تافتون: ۲۶ هزار تومان

نان تافتون سنتی: ۲۸ هزار تومان

نان سنگک: ۳۲ هزار تومان

نان سنگک صنعتی: ۲۸ هزار تومان