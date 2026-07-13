از بدرقه تاریخی رهبر شهیدمان در طول روز‌های تشییع ایشان، قاب‌های ماندگاری به جای موند که پیام‌های زیادی به دنیا مخابره کرد. وحدت و هم مسیری جبهه مقاومت زیر سایه رهبری که شهادتش تازه آغاز راه اوست.