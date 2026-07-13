به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان کارشناسان مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از گلستان‌های احداث‌شده گل محمدی در حوزه جبالبارز شمالی شهرستان جیرفت بازدید و روند اجرای طرح‌های توسعه این محصول را بررسی کردند.

این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت استقرار، رشد و سلامت نهال‌های کشت‌شده از محل اعتبارات حمایت از توسعه گیاهان دارویی و بررسی میزان موفقیت اجرای طرح انجام شد.

کارشناسان ضمن ارائه توصیه‌های فنی به بهره‌برداران، بر اجرای اصول صحیح آبیاری، تغذیه متعادل، کنترل آفات و بیماری‌ها، هرس مناسب و انجام عملیات به‌زراعی برای افزایش عملکرد گلستان‌ها تأکید کردند.

کارشناسان امور باغبانی با اشاره به سازگاری مطلوب گل محمدی با شرایط اقلیمی منطقه جبالبارز شمالی، این محصول را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه گیاهان دارویی در جنوب کرمان عنوان کردند.

همچنین فعالیت کارخانه گلاب بارز در زمینه فرآوری گل محمدی، نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد بازار مناسب برای تولیدکنندگان و افزایش ارزش افزوده این محصول دارد.

در پایان بر تداوم حمایت‌های فنی و آموزشی، توسعه کشت گل محمدی در مناطق مستعد و بهره‌گیری از ظرفیت صنایع فرآوری برای توسعه پایدار کشاورزی منطقه تأکید شد.