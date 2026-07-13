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ذخایر راهبردی نفت آمریکا، به پایینترین میزان در بیش از ۴ دهه گذشته رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ذخایر راهبردی نفت خام ایالات متحده با کاهش ۳ میلیون بشکهای در هفته گذشته، به رقم ۳۱۶.۵ میلیون بشکه رسید؛ رقمی که پایینترین سطح ثبتشده از سال ۱۹۸۳ تا به امروز یعنی در ۴۱ سال گذشته است.
این کاهش در حالی روی میدهد که دولت آمریکا از ماه مارس گذشته در واکنش به اختلالات عرضه نفت ناشی از درگیری با ایران، مجوز آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از این ذخایر را صادر کرده است.
بر اساس دادههای وزارت انرژی آمریکا، این ذخایر اکنون کمتر از نیمی از ظرفیت حداکثری خود یعنی حدود ۷۲۷ میلیون بشکه را در خود جای دادهاند.
ذخایر راهبردی نفت آمریکا (SPR) در پی بحران نفتی سال ۱۹۷۳ و به منظور ایجاد یک سپر دفاعی در برابر شوکهای عرضه نفت تأسیس شد. این ذخایر در غارهای نمکی بزرگ در سواحل خلیج مکزیک در ایالتهای تگزاس و لوئیزیانا نگهداری میشوند. بزرگترین عامل این کاهش، جنگ آمریکا و و رژیم صهیونیستی با ایران است که از اواخر فوریه آغاز شد.
همچنین با تداوم تنشها در منطقه، قیمت نفت همچنان سیر صعودی دارد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت با عبور از ۸۳ دلار، به بالاترین سطح خود از تاریخ ۲۲ ژوئن رسید.