عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع «رهبر شهید انقلاب» نمادی از انسجام ملی، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و پاسخی روشن به محاسبات نادرست دشمنان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، قاسم‌زاده در گفت‌وگوی ویژه خبری سیمای مرکز قزوین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، این حضور را «بی‌نظیر و تاریخی» توصیف کرد و گفت: مردم با حضور خود نشان دادند که همچنان از مسیر مقاومت و آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت می‌کنند و همه روایت‌سازی‌های دشمن درباره فاصله میان مردم و نظام را بی‌اثر ساختند.

وی افزود: این حضور مردمی، پشتوانه‌ای مهم برای استمرار مسیر انقلاب و نشانه‌ای از پیوند عمیق ملت با رهبری است و بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی نیز آن را تأییدی بر انسجام ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با اشاره به بازتاب‌های بین‌المللی این مراسم اظهار کرد: حضور میلیونی مردم، محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی را درباره امکان تضعیف یا براندازی جمهوری اسلامی با شکست مواجه کرد و نشان داد که سرمایه اصلی نظام، حمایت مردمی است.

قاسم‌زاده همچنین حضور گسترده مردم عراق در آیین تشییع را ناشی از جایگاه مرجعیت دینی و نقش اثرگذار «رهبر شهید» در تقویت جبهه مقاومت دانست و گفت: ملت عراق، علاوه بر پیوند‌های اعتقادی، اقتدار و ایستادگی جمهوری اسلامی را عامل حفظ عزت امت اسلامی می‌دانند و از همین رو با شکوه در این مراسم حضور یافتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین ویژگی‌های شخصیتی و فکری «رهبر شهید» افزود: جامع‌نگری، آینده‌نگری، دشمن‌شناسی، نظریه‌پردازی و توجه به علم و فرهنگ از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان بود و اندیشه «تمدن نوین اسلامی» از مهم‌ترین میراث‌های فکری ایشان به شمار می‌رود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند تقویت علم، فناوری و مرجعیت علمی کشور است، تصریح کرد: رهبر شهید همواره بر نقش دانشگاه‌ها، نخبگان و تولید علم در اقتدار ملی تأکید داشت و توسعه علمی را یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور می‌دانست.

قاسم‌زاده، امیدآفرینی، اعتماد به نسل جوان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر محور‌های اندیشه ایشان برشمرد و گفت: جوانان، موتور محرک پیشرفت کشور هستند و ایجاد روحیه خودباوری و امید در میان آنان، لازمه حرکت به سوی آینده‌ای مقتدر است.

وی با اشاره به اهتمام «رهبر شهید» به فرهنگ، هنر و ادبیات اظهار کرد: ایشان فرهنگ و هنر را از پایه‌های تمدن اسلامی می‌دانست و با شناخت عمیق از ادبیات فارسی، همواره بر نقش این حوزه‌ها در تعالی جامعه تأکید داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ساده‌زیستی، مردم‌داری و خانواده‌محوری را از دیگر شاخصه‌های سیره عملی «رهبر شهید» عنوان کرد و افزود: مسئولان باید این سبک زندگی را الگوی خود قرار دهند و مسئولیت را فرصتی برای خدمت به مردم بدانند، نه ابزاری برای کسب امتیاز و منفعت.

قاسم‌زاده در پایان با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «رهبر شهید، حسینی زیست، حسینی اندیشید و حسینی شهید شد»، گفت: فرهنگ عاشورا، فرهنگ مقاومت، عزت و ذلت‌ناپذیری است و استمرار این مسیر، ضامن حفظ استقلال، اقتدار و هویت اسلامی و ملی کشور خواهد بود.