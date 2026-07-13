مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به امکان تردد اتباع و مهاجرین خارجی در ایام اربعین حسینی (ع) از مرز‌های شلمچه و چذابه، از آمادگی کامل مرز‌های استان برای میزبانی از زائران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با اشاره به آمادگی کامل مرز‌های استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی (ع)، اظهار کرد: همه ظرفیت‌ها و تمهیدات لازم در مرز‌های شلمچه و چذابه برای تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته شده و مرز‌های خوزستان آماده استقبال و میزبانی از زائران اربعین هستند.

وی با اشاره به اعلام ستاد مرکزی اربعین حسینی درباره نحوه تردد اتباع و مهاجرین خارجی از مرز‌های استان افزود: بر این اساس، مرز شلمچه برای تردد اتباع و مهاجرین خارجی مجاز مقیم کشور در نظر گرفته شده است.

خسروی ادامه داد: همچنین مرز چذابه برای تردد اتباع و مهاجرین خارجی غیرمقیم از کشور‌های افغانستان، پاکستان و شبه‌قاره هند تعیین شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت تردد، روان‌سازی عبور و مرور و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در پایانه‌های مرزی استان انجام شده تا زائران بتوانند در فضایی مناسب، ایمن و با سهولت بیشتر از این مرز‌ها تردد کنند.

وی می‌گوید: خوزستان به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تردد زائران اربعین، هر ساله نقش ویژه‌ای در خدمت‌رسانی به زائران حسینی ایفا می‌کند و امسال نیز با آمادگی کامل، شرایط لازم برای تردد و میزبانی شایسته از زائران در مرز‌های شلمچه و چذابه فراهم شده است.