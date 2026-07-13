سیدعباس عراقچی در پستی کنایه آمیز به رئیس جمهور امریکا که خواستار دریافت ۲۰ درصد عوارض از تنگه هرمز شده است؛ نوشت: ما منصف‌تر خواهیم بود!

کنایه عراقچی به ترامپ؛ ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است!

کنایه عراقچی به ترامپ؛ ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است!

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پستی که دوشنبه شب در شبکه ایکس منتشر کرد، نوشت:

" رئیس‌جمهور ایالات متحده کاملا درست می‌گوید. هر که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تامین می‌کند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.

ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند. البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود! "