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استاندار کرمانشاه در دیدار استاندار دیالی عراق گفت:توسعه زیرساختهای خسروی و سومار را با جدیت پیگیری میکنیم
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه استاندار کرمانشاه در دیدار با عدنان محمد عباس الشمری، استاندار دیالی عراق، ضمن قدردانی از میزبانی دولت و ملت عراق از زائران و حضور حماسی مردم این کشور در آیین تشییع بیش از ۱۰ میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی، مجموعهای از پیشنهادها را برای گسترش همکاریهای اقتصادی، کشاورزی، شیلاتی، فنی و مهندسی و همچنین تکمیل زیرساختهای اربعینی و مرزی خسروی، سومار، منذریه و مندلی ارائه کرد. دکتر منوچهر حبیبی روز دوشنبه در دیدار با عدنان محمد عباس الشمری، استاندار دیالی عراق، از میزبانی شایسته دولت و ملت عراق و حضور گسترده و پرشور مردم این کشور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد. وی اظهار کرد: حضور تاریخی میلیونها تن از برادران و خواهران عراقی در این آیین، جلوهای روشن از پیوند عمیق ایمانی، عاطفی و تمدنی دو ملت ایران و عراق و نشانه وفاداری ملتهای منطقه به آرمانهای مقاومت، استقلال و عزت اسلامی بود. استاندار کرمانشاه افزود: این اجتماع باشکوه نشان داد که مرزهای جغرافیایی نمیتواند میان دلهای بههمپیوسته ملتهای ایران و عراق فاصله ایجاد کند و خون شهیدان، وحدت و همبستگی ملتهای منطقه را استوارتر خواهد کرد. حبیبی همچنین از همراهی مردم عراق و بهویژه مسئولان، مردم و فعالان استان دیالی در میزبانی از زائران اربعین حسینی در سال گذشته تقدیر کرد و خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را سرمایهای معنوی و میراث مشترک دو ملت دانست. وی گفت: اربعین حسینی امروز تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه به نماد بزرگ وحدت امت اسلامی، همدلی ملتها و ایستادگی مشترک در برابر تفرقهافکنی دشمنان تبدیل شده است. استاندار کرمانشاه در ادامه از همکاری مسئولان استان دیالی در تداوم و ارتقای مبادلات تجاری و اقتصادی از طریق مرزهای خسروی و سومار قدردانی کرد و گفت: این مرزها بخش قابل توجهی از مبادلات اقتصادی میان ایران و عراق را بر عهده دارند. حبیبی توسعه گذرگاههای مرزی را زمینهساز افزایش حجم تجارت، رونق تولید، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری مشترک و ارتقای سطح رفاه مردم دو سوی مرز دانست و تأکید کرد: مرزهای مشترک باید از خطوط جدایی به محورهای پیوند، دوستی و شکوفایی اقتصادی پایدار تبدیل شوند. وی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد کرد تجربیات و دانش فنی استان کرمانشاه در زمینه کشاورزی نوین، آبیاری تحت فشار و تولید بذرهای اصلاحشده به استان دیالی منتقل شود تا در کنار توسعه کشاورزی این استان، بازار پایداری برای شرکتهای دانشبنیان کرمانشاه ایجاد شود. استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه شیلات، ایجاد زنجیره سرد و مراکز توزیع عمده ماهی در استان دیالی را پیشنهاد کرد و گفت: اجرای این طرح میتواند صادرات آبزیان کرمانشاه به مناطق مرکزی و جنوبی عراق را مدیریت و تقویت کند. حبیبی همچنین پیشنهاد تشکیل «شورای عالی توسعه روابط اقتصادی کرمانشاه و دیالی» را مطرح کرد و افزود: این شورا میتواند با حضور معاونان اقتصادی، مشاوران استانداران و نمایندگان اتاقهای بازرگانی دو طرف، هر سه ماه یکبار در منطقه مرزی تشکیل جلسه دهد. وی هدف از تشکیل این شورا را بررسی موانع، چالشها و عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش روابط اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی برای حلوفصل مشکلات فعالان اقتصادی دو طرف عنوان کرد. استاندار کرمانشاه برگزاری نمایشگاههای مشترک و رویدادمحور در دو استان را از دیگر راهکارهای توسعه مناسبات دانست و گفت: این نمایشگاهها باید با تمرکز بر معرفی توانمندیهای صادراتی کرمانشاه، آشنایی بیشتر تجار و تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی برگزار شود. حبیبی همچنین آمادگی کرمانشاه را برای انتقال تجربیات فنی و مهندسی و همکاری با استان دیالی در حوزههای مختلف عمرانی اعلام کرد و خواستار استفاده از ظرفیت شرکتهای مهندسی و پیمانکاری استان در اجرای طرحهای زیرساختی عراق شد. وی با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در رویههای واردات و صادرات گفت: قوانین و دستورالعملهای تجاری و گمرکی باید بهصورت منظم و شفاف به فعالان اقتصادی اطلاعرسانی شود تا از وارد شدن خسارتهای احتمالی به تجار و صادرکنندگان جلوگیری شود.